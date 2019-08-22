حمدالله يثير القلق في ليلة فوز النصر على ضمك بافتتاح الدوري السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –افتتح النصر مشواره في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي) للمحترفين بفوز بهدفين نظيفين على الوافد الجديد، ضمك.

فعلى أرضية ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض، تقدم النصر عند الدقيقة 24 عبر البرازيلي جوليانو دي باولا، قبل أن يضيف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدلله الهدف الثاني عند الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، غادر حمدلله أرضية الملعب مصابا، في الوقت الذي كان في ضمك قريبا من تقليص الفارق في مناسبتين لكن تألق الحارس الأسترالي براد جونز حال دون ذلك.

وعبر عدد من مشجعي النصر عن قلقهم حيال إصابة نجم الفريق الأول، متمنين له الشفاء والعودة السريعة، إذ يبقى حجم إصابة اللاعب المغربي مجهولا إلى حين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وبهذا الفوز، يتصدر "العالمي" فرق الدوري مؤقتا، إذ سيواجه الأهلي نظيره العدالة في وقت لاحق الخميس.