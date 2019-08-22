رونالدو: ميسي جعل مني لاعبا أفضل.. ولا مشكلة لدي في تناول العشاء معه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أن وجود نظيره الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في نفس حقبته جعل منه لاعبا أفضل، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى تناول العشاء مع "البرغوث" في يوم من الأيام.

وقال رونالدو في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي: "أنا معجب بما حققه (ميسي) خلال مسيرته حتى الآن، ومن جانبه، فقد قال سابقا إنه واجه بعض المشاكل منذ أن رحلت عن الدوري الإسباني بسبب وجود منافسة يقدرها".

وتابع اللاعب البرتغالي قائلا: "إنها منافسة صحية في عالم كرة القدم، لكنها ليست استثناء، فمايكل جوردان كان يمتلك منافسين كرة السلة، وآيرتون سينا وألاين بروست كانا متنافسين عظيمين في الفورمولا وان، النقطة المشتركة الوحيدة بين جميع المتنفسين في عالم الرياضية هي أن المنافسة صحية".

وعن علاقته الشخصية باللاعب الأرجنتيني، قال رونالدو إنه من الممكن أن يكون صداقة مع ميسي: "لم أتناول العشاء معه من قبل، ولكن لما لا في المستقبل؟ ليس لدي مشكلة في ذلك".

وتناوب رونالدو وميسي على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2013، وحتى الموسم الماضي حين حقق ليفربول اللقب، كما احتكر اللاعبان جائزة أفضل لاعب في العالم منذ عام 2009 وحتى عام 2018.