لامبارد يحقق أول فوز له كمدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز

بعد الصافرة.. كيف يجب أن يُعاقب حارس تشيلسي على عصيانه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق المدرب الإنجليزي والنجم السابق للكرة الإنجليزية، فرانك لامبارد، أول فوز له كمدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ففي المباراة التي لُعبت على أرضية ملعب كارو رود، بين تشيلسي ونوريتش سيتي، تقدم الضيوف عبر الإنجليزي تامي أبراهام، عند الدقيقة الثالثة.

وبعد هدف أبراهام بدقيقتين فقط، تمكن نوريتش من تسجيل التعادل عبر الإنجليزي تود كانتويل، قبل أن يتقدم تشيلسي مجددا عبر الإنجليزي ميسون ماونت، عند الدقيقة 17.

وعند الدقيقة 30، نجح نوريتش في تسجيل الهدف الثاني عبر هداف الدوري الإنجليزي في الجولات الـ3، الفنلندي تيمو بوكي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لمثلهما بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، بقي التعادل سيد الموقف حتى الدقيقة 68 حين ظهر أبراهام مجددا وسجل هدف الفوز لـ"البلوز" على أصحاب الأرض.

وبهذا الانتصار، وصل تشيلسي إلى النقطة الرابعة من تعادل وخسارة وفوز في 3 جولات، في حين شكلت هذه المباراة مناسبة تاريخية للامبارد الذي حقق أول فوز له كمدب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتولى "سوبر فرانكي" قيادة الدفة الفنية لتشيلسي خلفا للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، مع بداية الموسم الحالي واستهل مشواه في "البريميرليغ" بخسارة ثقيلة أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة.

يذكر أن لامبارد هو الهداف التاريخي لنادي تشيلسي رغم أنه كان لاعبا في خط الوسط، إذ سجل 211 هدفا في مشواره مع تشيلسي متفوقا على أقرب ملاحقيه بوبي تامبلينغ، بفارق 9 أهداف.