دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – واصل شبح ركلات الجزاء مطاردة مانشستر يونايتد، بعد أن أهدر الفريق ركلة جزاء للمباراة الثانية على التوالي، في المواجهة التي خسرها اليونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد.

فعلى أرضية ملعب أولد ترافورد، شكل لاعبو اليونايتد بعض الفرص الخطيرة لكن الفاعلية غابت عنهم، ليعاقبهم كريستال بهدف عن طريق الغاني جوردان آيو عند الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، تحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء، نفذها الإنجليزي ماركوس راشفورد بدلا من الفرنسي بول بوغبا، لكن المفاجأة كانت بأنه أضاعها بعد أن سددها بالقائم الأيمن.

وهذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يهدر خلالها اليونايتد ركلة جزاء، بعد أن أضاع بوغبا ركلة في المباراة الماضية أمام وولفرهامبتون ما عرضه لبعض التغريدات العنصرية.

وبقي التعادل سيد الموقف حتى الدقيقة 89 حين سجل اللاعب الشاب دانييل جيمس هدف التعادل، لكن الضيوف وعادوا وسجلوا هدف الفوز عبر الهولندي باتريك فان أنهولت في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد اليونايتد عند النقاط الـ4 التي حققها في الجولتين الماضيتين، في حين وصل كريتسال بالاس إلى نقطته الرابعة.