محمد صلاح يعاقب ديفيد لويز.. وليفربول يضرب أرسنال في أنفيلد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح ليفربول ضيفه أرسنال بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة شهدت تألق اللاعب المصري محمد صلاح وأخطاء فادحة للمدافع البرازيلي ديفيد لويز.

فعلى أرضية ملعب "أنفيلد"، نجح أرسنال في إغلاق المساحات أمام لاعبي ليفربول الذين لم يكونوا بمستواهم الطبيعي وارتكبوا العديد من الأخطاء التي كادت أن تسفر عن هدف أو أكثر للضيوف.

وبينما كان ليفربول يستحوذ على الكرة بشكل سلبي، جاءت الدقيقة التي غيرت وجهة المباراة، حين سجل الكاميروني جويل ماتيب، هدف التقدم لليفربول عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، ارتكب لويز خطأ فادحا تسبب من خلاله بركلة جزاء، ترجمها صلاح للهدف الثاني عند الدقيقة 49، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثالث عند الدقيقة 58 بعد أن راوغ لويز وأسكن الكرة في الشباك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ6 دقائق، نجح البديل الأوروغوياني، لوكاس توريرا، بتسجيل هدف تقليص الفارق لأرسنال.

وبهذه النتيجة، تصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا، برصيد 9 نقاط، وتجمد رصيد أرسنال عند النقطة السادسة.