لاعب الأهلي يغني لإليسا خلال حوار مع إسلام الشاطر.. فما هي الأغنية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو، للاعب النادي الأهلي المصري، جونيور أجايي، وهو يغني أغنية "فل الحكي" للفنانة اللبنانية إليسا.

ظهر أجايي في مقابلة تلفزيونية، وردد أغنية "فل الحكي" لإليسا بناء على طلب من المقدم، بعد أن كان يستمع للأغنية خلال الحوار.

وأعرب اللاعب النيجيري عن إعجابه بصوت الفنانة اللبنانية، لكنه أشار إلى أن صوته ليس جيدا لكن الأغنية جميلة.

وأعادت إليسا نشر المقطع عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، التي غناها اللاعب في حوار مع اللاعب المصري السابق إسلام الشاطر.

ويلعب أجايي في صفوف الأهلي المصري منذ عام 2016، حين انتقل إلى صفوفه قادما من نادي الصفاقسي التونسي.

يذكر أن إليسا كانت قد أعلنت اعتزالها الغناء قبل أيام، بسبب ما وصل إليه الوسط الفني من حالة تشبه "المافيا".