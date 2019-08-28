دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، مقطع فيديو يُظهر تجنب لاعب جودو مصري، مصافحة نظيره الإسرائيلي في بطولة العالم.

وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي تغلب على اللاعب المصري محمد عبد العال في نصف نهائيات بطولة العالم. ساجي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير لم يلتزم بالروح الرياضية ورفض المصافحة، رغم ان الرياضة هي لغة التقارب بين الشعوب".

ويظهر اللاعب المصري في المقطع وهو يؤدي التحية التقليدية بعد نهاية المباراة، قبل أن يتقدم اللاعب الإسرائيلي لمصافحته، فيدير اللاعب المصري ظهره متجنبا مصافحة الطرف الآخر.

ووقعت إسرائيل ومصر اتفاقية سلام عام 1979، والتي تعرف باتفاقية "كامب ديفيد" التي وقعها الرئيس المصري حينها، أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحم بيغن، برعاية أمريكية.

وتمتلك القاهرة سفارة لدى إسرائيل، وكذلك الحال بالنسبة للأخيرة، ولم تشهد العلاقات بينهما توترا وصل إلى درجة المواجهة العسكرية منذ حرب أكتوبر عام 1973.