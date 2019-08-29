برشلونة في "مجموعة الموت".. هذا ما أسفرت عنه قرعة دوري أبطال أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا عن موجهات نارية بين الفرق الكبرى، كما وقع برشلونة الإسباني في "مجموعة الموت".

وضمت المجموعة الأولى كل من باريس سان جيرمان وريال مدريد وكلوب بروج البلجيكي وغلطة سراي التركي، أما الثانية فجاء فيها مانشستر سيتي الإنجليزي وشختار الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي وأتلانتا الإيطالي.

وجاء في المجموعة الثالثة كل من ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي وسالزبرغ النمساوي وجينك البلجيكي، في حين وقع زينيت الروسي إلى جانب بنفيكا البرتغالي ولايبزيغ الألماني وليون الفرنسي.

أما المجموعة الخامسة فضمت بايرن ميونخ الألماني وتوتنهام الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني والنجم الأحمر الصربي، وفي المجموعة السادسة جاء يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني وليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

وفي "مجموعة الموت" وقع برشلونة إلى جانب دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغا، وفي المجموعة الثامنة وقع تشيلسي إلى جانب أياكس الهولندي وفالنسيا الإسباني وليل الفرنسي.