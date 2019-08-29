فان دايك أول هولندي يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز المدافع الهولندي فيرجل فان دايك، بلقب أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018/2019، ليصبح أول لاعب هولندي يفوز بالجائزة.

وتفوق مدافع نادي ليفربول الإنجليزي على كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، وقد كان هذا الثلاثي المرشح للجائزة.

وتوج فان دايك بالجائزة خلال حفل سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي نظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الخميس.

قاد المدافع الهولندي فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ عام 2005، وكان قريبا من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحصل فان دايك على جائزة أفضل لاعب في "البريميرليغ" الموسم الماضي، بعد أن كان النجم الأول للموسم الماضي من البطولة المحلية.