عمرو زكي يتعرض لحادث "مروع".. والحضري يوجه له رسالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون صورا لتعرض اللاعب الدولي المصري السابق عمرو زكي، لحادث سير مروع، الجمعة، تم نقله على إثره إلى المستشفى، وتمنى له عدد من نجوم الكرة المصرية السلامة.

وانتشرت صور للحادث الذي تعرض له المهاجم المصري السابق الملقب بـ"البلدوزر"، كما ظهر في أحد الصور والدماء تغطي أجزاء من وجهه.

وعبر مغردون عن أمنياتهم بالشفاء لمهاجم نادي الزمالك السابق والذي كان من أبرز مهاجمي جيله في مصر، كما كتب له الحارس المصري، عصام الحضري، رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وقال الحضري في رسالته لزكي: "الستر من عندك يارب عمرو ذكى ربنا يقومك بالسلامه ويشفيك اللهم امين".

وكان قد تألق "البلدوزر" في صفوف المنتخب المصري ببطولة كأس أمم أفريقيا 2006 رغم أنه لم يكن أساسيا في بعض المباريات ولعل الهدف الذي سجله في مرمى السنغال بنصف نهائي البطولة، هو الذكرى الأطول عمرا في أذهان المصريين.

واحترف المهاجم المصري في صفوف نادي ويغان أتلتيك الإنجليزي، وتألق مع الفريق حتى منتصف موسمه الأول إذ تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ10 أهداف، قبل أن تنتهي رحلته مع النادي مبكرا بسبب "عدم التزامه" بتدريبات الفريق.

وأعلن زكي اعتزاله كرة القدم في أغسطس/آب من عام 2015، بعد أن خاض عدة تجارب فاشلة في كل من المغرب ولبنان.