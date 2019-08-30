محمد النني يعزز الأنباء التي تحدثت عن انتقاله إلى تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عزز محمد النني الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى نادي بشكتاش التركي على سبيل الإعارة قادما من نادي أرسنال الإنجليزي.

ونشر النني صورة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، الجمعة، ظهر فيها وهو على متن طائرة للخطوط الجوية التركية، إذ ظهر اسم الشركة التركية خلف مقعده.

ورحب عدد من مشجعي بشكتاش باللاعب المصري متمنين له التوفيق مع ما وصفوه بـ"النادي الأفضل في تركيا".

وكانت قد ربطت عدة تقارير صحفية النني بالانتقال إلى النادي التركي على سبيل الإعارة، بعد أن فشل في حجز مكان أساسي بتشكيلة "الغانرز" تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري.

وطلب إيمري من لاعبه المصري البحث عن ناد آخر في تصريحات أدلى بها مطلع الموسم الجاري، مشيرا إلى أنه يجب أن يجد ناديا يكون فيه "بطلا" بعيدا عن أرسنال.

وخاض اللاعب المصري 17 مباراة تحت الإدارة الفنية للمدرب الإسباني الذي خلف الفرنسي أرسين فينغر في قيادة أرسنال عام 2018.