ماني يخرج غاضبا.. وليفربول يكتسح بيرنلي ويستعيد الصدارة

محمد صلاح لـCNN: الوقت ما زال مبكرا للحديث عن تجديد عقدي مع ليفربول

بعد الصافرة.. ما أهمية فوز ليفربول بلقب دوري الأبطال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق ليفربول فوزا كاسحا على مضيفه بيرنلي، السبت، بثلاثية نظيفة، ليستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من مانشستر سيتي.

فعلى أرضية ملعب "تيرف مور"، تقدم ليفربول عبر لاعب بيرنلي كريس وود بالخطأ في مرمى فريقه، عند الدقيقة 33، قبل أن يضيف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني، عند الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، عزز "الريدز" تقدمهم بهدف سجله البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، عند الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة.

وبهذا الانتصار وصل ليفربول إلى النقطة 12 ليستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من مانشستر سيتي.

وخرج ماني غاضبا من المباراة بعد أن تم استبداله مشيرا بيديه إلى أنه لم يتلق تمريرة، وذلك بعد اختار محمد صلاح التسديد بدلا من تمرير الكرة.