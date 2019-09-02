أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كان من المفترض أن يُركز لاعب الجودو الإيراني سعيد مولايي على الفوز ببطولة العالم للجودو في اليابان، لكن اللاعب الإيراني انتابته المخاوف على سلامته وسلامة أسرته.

فبينما كان يخوض بطولة العالم في طوكيو قال مُولايي إن مدربه تلقى اتصالين من السلطات الإيرانية طالبته فيهما بانسحاب اللاعب الإيراني من البطولة لتفادي إمكانية مواجهة نظيره الإسرائيلي ساغي موكي.

وبعد تلقي الاتصالين، تجاهل مولايي أوامر السلطات الإيرانية وتابع البطولة إلا أنه خسر في الدور نصف النهائي، لكن مخاوفه كانت أكبر من ذلك إذ خشي من تداعيات عصيان الأوامر بعد العودة إلى بلاده.

وأطلق لاعب الجودو الإيراني صرخة في مقابلة مع الاتحاد العالمي للجودو قال فيها: "أريد المساعدة"، وتابع قائلا: "حتى لو أبلغتني السلطات أن بإمكاني العودة دون مشاكل، سأبقى خائفا، خائفا مما سيحدث لي ولعائلتي".

وأضاف مولايي قائلا إن سلطات بلاده طلبت ألا يدخل المنافسة لكنه عصى الأوامر لأنه "مقاتل"، وتابع قائلا إن كل ما فعله من أجل بدء حياة جديدة، في إشارة إلى أنه سيطلب اللجوء في دولة ما.

وكان قد بدا أن إيران غيرت موقفها من هذه القضية بعد أن أرسلت كتابا للاتحاد العالمي للجودو قالت فيه إنها تحترم القوانين الأولمبية، وأكدت أن الطريق مفتوح أمام اللاعبين الإيرانيين للتنافس مع نظرائهم الإسرائيليين.

وبعد أن عبر اللاعب الإيراني جولتين بسهولة كان من المرتقب أن يواجه نظيره البلجيكي ماثياس كاس، في نصف النهائي، لكن مدربه تلقى اتصالا من رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية يقول فيه إن قوات الأمن الإيراني أجرت زيارة إلى منزل عائلة اللاعب.

وقال مولايي إنه لولا الضغط النفسي الذي تعرض له قبل النزال لنجح في التغلب على اللاعب البلجيكي والوصول إلى المباراة النهائية للبطولة.

وأشار اللاعب الإيراني إلى أنه كان يطمح للفوز بلقب البطولة بعد أن تدرب بجدية، وذلك أثناء بكائه خلف الكواليس بعد نهاية المباراة، وعبر عن حزنه الشديد لخسارة تلك الفرصة.