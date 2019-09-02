دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم واتحاد غرب آسيا، الأمير علي بن الحسين، عن تطلعه لإطلاق شعار كأس العالم 2022 في قطر، معبرا عن سعادته بأن الأردن سيكون أحد المشاركين في هذا الإعلان الذي وصفه بالتاريخي.

وقال الأمير علي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " نترقب والعرب جميعاً لحظة الإعلان عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي، وسعداء بأن تحتضن عمّان وعدد من العواصم والمدن العربية الأخرى هذا الإعلان التاريخي اليوم".

وكانت قد أعلنت اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 أنها ستكشف عن شعار البطولة، الثلاثاء، عبر جميع المنصات الرقمية التابعة لها في الدوحة وعدد من العواصم العربية.

وتستعد الدوحة لاستضافة البطولة الأكبر في عالم كرة القدم، للمرة الأولى في تاريخها وتاريخ منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد فوزها بحق التنظيم عام 2010.

وأثيرت شكوك وتساؤلات عدة حول أحقية قطر بالفوز بحق استضافة البطولة بعد أن نشرت العديد من التقارير حول قضايا "فساد ورشوة" خلال المعركة التي خاضتها اللجنة المنظمة لاستضافة الحدث العالمي.

وطالبت جهات عدة بسحب حق تنظيم المونديال من قطر على خلفية أنباء عن ارتباط عدد من الشخصيات المسؤولة عن الملف بقضايا الفساد، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم حافظ على حق قطر بتنظيم البطولة.