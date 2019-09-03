قطر تكشف عن شعار كأس العالم 2022.. فما معاني رموزه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت قطر عن شعار بطولة كأس العالم 2022، الثلاثاء، والمقرر أن تستضيفها كأول دولة تحتضن هذا الحدث العالمي في الشرق الأوسط، وأوضحت الصفحة الخاصة بالبطولة معاني الشعار وما يرمز له.

وظهر الشعار على شكل إشارة "لا نهاية"، والتي قالت الصفحة الرسمية للبطولة على تويتر، Road to 2022، إنها ترمز إلى "الإرث المستدام الذي سيبقيه كأس العالم 2022 في قطر والمنطقة".

أما الرقم 8 في الشعار فهو يرمز إلى عدد الملاعب التي ستحتضن البطولة في عام 2022، وقد ظهر على الشعار سمة الـ"كاشيدا" والتي قالت الصفحة إنها إحدى سمات الخط العربي وتستخدم لإضفاء "لمسة جمالية على الكلمات وتحقيق التوازن بين أطوالها".

وأشارت الصفحة إلى أن الشعار استوحى من "الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء".

وكانت قد فازت قطر بحق تنظيم المونديال عام 2010، ووجه العديد من الاتهامات بـ"الرشوة والفساد" للمسؤولين عن ملفها خلال مرحلة إقناع الاتحادات بالتصويت للملف القطري، لكن الاتحاد الدولي بقي متمسكا بمنح حق الاستضافة لقطر رغم المطالبات بسحبه منها.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 21 نوفمبر/تشرين أول من عام 2022 ويسدل الستار عنها في 18 ديسمبر/كانون أول من نفس العام، لتكون بطولة العالم الأولى التي تقام في الشتاء في تاريخ المسابقة.