تركي آل الشيخ لمحمود الخطيب: "قول عندي شد عضلي وروح ألمانيا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، بما اعتبر "سخرية" على تعاقد النادي الأهلي المصري مع المدرب السويسري، رينيه فايلر، ما أثار موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، من المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدرب وظهر فيه الشيخ طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، وهو يتحدث عن الأسباب التي دفعت النادي لاختيار المدرب السويسري.

وقال إسماعيل إن النادي كان يبحث عن مدرب طموح وشاب بإمكانه تحقيق الأهداف التي وضعتها إدارة الأهلي للموسم المقبل على المستويين القاري والمحلي.

وعلق آل الشيخ على تصريحات رئيس لجنة التخطيط في النادي الأحمر قائلا: "اقتنعت جداً بالكلام خصوصاً انه من شخص تجاوز ال80 في عمره (ربنا يحفظه) بيعطينا عصارة الخبرة".

وأردف رئيس هيئة الترفيه قائلا: " عموماً ياليت ايضاً يكون نفس المبدأ مطبق في لجنة الاختيار لكي يتواكب اعمارهم مع الهدف"، على حد تعبيره.

وتطرق آل الشيخ إلى الأنباء التي كانت تتحدث عن تعاقد الأهلي مع المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، قائلا: "كنت اتمنى أن ارى سبالتي لو كان صحيحاً موافقته لماً انه طلب مني راتب 6 مليون يورو وهو الراتب الذي كان يتقاضاه بالحوافز في الإنتر عندما تفاوضت معه في فتره قريبه ل احدى المشاريع الرياضية لي".

وكشف رئيس هيئة الترفيه السعودية أن المدرب السويسري عرض عليه خدماته لتدريب نادي الشباب السعودي عندما كان الأول رئيسا للهيئة العامة للرياضة في السعودية، لكن مسؤولو الشباب أرادوا مدربا يحمل اسما أكبر من ذلك.

وانتقد آل الشيخ المبلغ الذي أنفقه الأهلي للتعاقد مع المدرب، مشيرا إلى أن فايلر طلب منه مليون و300 ألف يورو شاملة طاقمه التدريبي وكان قد ترك منصبه قبل فترة وجيزة، وختم حديثه قائلا: " ما شاء الله المدربين بيزيد سعرهم كل ماقعدو في البيت زيادة ".

اقتنعت جداً بالكلام خصوصاً انه من شخص تجاوز ال٨٠ في عمره ( ربنا يحفظه ) بيعطينا عصارت الخبره 😇 عموماً ياليت ايضاً يكون نفس المبداء مطبق في لجنة الاختيار لكي يتواكب اعمارهم مع الهدف 😎 كنت اتمنى أن ارى سبالتي لو كان صحيحاً موافقته 😜 علماً انه طلب مني راتب ٦ مليون يورو وهو الراتب الذي كان يتقاضاه ب الحوافز في الانتر عندما تفاوضت معه في فتره قريبه ل احدى المشاريع الرياضية لي ... لكن هذا لا يمنع ان السويسري مدرب محترم رغم بقاءه عاطل لفترة طويله واعتقد انه طور نفسه فيها ... اعرفه جيداً فقد عرض علي عندما كنت مسؤول عن الرياضة في بلدي لتدريب نادي الشباب ... وفضل مسؤلو الشباب وقتها التعاقد مع اسم اكبر ... عموماً كان وقتها سعره ب مليون وثلاثمئة الف يورو شامله طاقمه التدريبي وكان لسى تارك بلجيكا ... ماشاء الله المدربين بيزيد سعرهم كل ماقعدو في البيت زيادة 👍🕺🏻 Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Monday, September 2, 2019

وهاجم آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الأهلي، محمود الخطيب بعد تصريحات عضو مجلس إدارة الأهلي، رانيا علواني، والتي تحدثت فيها عن قضية الساعات التي منحها الرئيس الشرفي للأهلي حينها لأعضاء مجلس الإدارة.

وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية عن تصريحات علواني: " مش دي الي كانت بتصوركو سلفي وانتو بتضحكو ...عارف ليه انا نزلت البوست ده والي قبله عشان اساعدك تبقى واديلك ذريعه وشماعه تعلق فيها أخطائك".

وتابع آل الشيخ موجها حديثه للخطيب قائلا: "وبنصحك نصيحة قول عندي شد عضلي في اصباع رجلي اليمين الصغير وروح المانيا غير جو لغاية ما تهدى الامور... هي عادتك ولا هاتشتريها "، في إشارة إلى سفر الخطيب للعلاج في ألمانيا.