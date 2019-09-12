لماذا يرفع لاعب كرة القدم يديه عند تنفيذ الركلة الركنية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يرفع لاعب كرة القدم إحدى يديه أو كلتيهما قبل تنفيذ الركلة الركنية، وهو أمر تساءل كثيرون عن سببه، نستعرض في هذا المقال السبب.

يلاحظ متابعو كرة القدم عادة أن اللاعب الذي يتقدم لتنفيذ الركلة الركنية يرفع إحدى يديه أو كلتيهما قبل تنفيذ الركلة، ثم ينفذها إما على القائم القريب أو البعيد في منتصف منطقة الجزاء.

سبب هذه الحركة، هي أنها تمثل إشارة لزملائه المتواجدين دخل منطقة الجزاء لتلقي الكرة، إذ يكون لرفع اليد اليسرى دلالة على خطة معينة تم الاتفاق عليها في التدريبات وكذلك الحال مع اليمنى أو مع حالة رفع اليدين معا.

تساعد هذه الحركة لاعبي الفريق الذين ينتظرون على التمركز في المكان الصحيح المتفق عليه مع المدرب ومنفذ الركلة الركنية قبل المباراة، وبالتالي تجعلهم أكثر خطورة على مرمى الخصم.

وتكمن قوة هذه الإشارة بأن مدافعي الفريق الخصم لا يعرفون ما التفاصيل الذي تتضمنها الخطة الموضوعة من قبل الفريق المهاجم، وبالتالي قد تجعلهم في حالة تخبط عند تنفيذ الركلة الركنية فيصبحون أكثر عرضة لتلقي الأهداف.

تعد الركلات الركنية من أهم الأسلحة التي تستخدمها بعض فرق كرة القدم لتسجيل الأهداف وخصوصا تلك التي تعتمد على طول قامة لاعبيها في الكرات الثابتة.