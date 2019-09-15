إسبانيا تفوز ببطولة العالم لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حصد الفريق الإسباني لكرة السلة بطولة العالم المقامة في العاصمة الصينية بكين، وذلك بعد الفوز على الأرجنتين، الأحد، بنتيجة 95 مقابل 75 نقطة.

وفازت إسبانيا بالبطولة للمرة الثانية في تاريخها، حيث سبق وحصدت بطولة العالم في اللعبة في 2006.

واختير اللاعب الإسباني ريكي روبيو، كأفضل لاعبي البطولة حيث سجل 20 نقطة بالإضافة إلى 7 كرات مرتدة، فيما أنهى مارك غاسول، الفائز ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين NBA مع فريق تورونتو رابتورز في الموسم الماضي، البطولة مسجلًا 14 نقطة و7 متابعات بالإضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.