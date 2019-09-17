دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خطف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الأنظار خلال حضوره لمباراة السد القطري ضد النصر السعودي في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على ملعب جاسم بن حمد، مساء الإثنين.

وفاز فريق السد القطري على النصر السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بعدما خسر مباراة الذهاب في المملكة العربية السعودية أمام النصر بهدفين مقابل هدف واحد، وبهذه النتيجة تأهل السد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وجذب حضور الشيخ تميم في المدرجات لمؤازرة السد أنظار المعلقين، خاصة في ظل الأزمة السياسية بين قطر والمملكة العربية السعودية. وأشاد العديد من القطريين بحضور أميرهم للمباراة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونعرض فيما يلي مجموعة من التعليقات:

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