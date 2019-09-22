ليفربول يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي بلا هزيمة حتى الآن

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نشر الأحد ، 22 سبتمبر / ايلول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حافظ فريق ليفربول على سجل انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في الأسبوع السادس على التوالي، بعد تغلبه على مضيفه تشيلسي بهدفين لهدف.

وافتتح ألكسندر أرنولد أهداف ليفربول قبل أن يضيف البرازيلي روبرتو فيرمينيو الهدف الثاني، بينما جاء هدف الفريق اللندني عن طريق الفرنسي نغولو كانتي.

وبهذا الفوز يستمر ليفربول، الذي يلعب له الدولي المصري محمد صلاح، في المركز الأول برصيد 18 نقطة بستة انتصارات متتالية.

ويحل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي مانشيستر سيتي ثانيا في ترتيب الجدول بفارق 5 نقاط على الرغم من الانتصار الثقيل للسيتي على واتفورد بثمانية أهداف للاشيئ في مباراة السبت.