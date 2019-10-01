الأهلي يصعد أزمته مع مرتضى منصور ويخاطب ديوان رئاسة الجمهورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خاطب الأهلي المصري رئيس ديوان الجمهورية ومستشار النائب العام ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية وجهات أخرى، مطالبا إياها بالتدخل لردع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عن "نشر الأكاذيب" و"الخوض في الأعراض".

وقال الأهلي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن إدارته وجماهيره "فاض بها الكيل" من تجاوزات رئيس الزمالك.

وأشار النادي الأهلي في بيانه إلى أن منصور بات "يخوض في الأعراض ويخدش سمعة العائلات" بالإضافة إلى أنه "ينشر الأكاذيب" عبر مداخلات تلفزيونية.

وطالب الأهلي مجلس النواب برفع الحصانة عن رئيس الزمالك، من أجل محاسبته أمام القانون كسائر المصريين، إذ قال النادي في بيانه إنه من المفترض أن يدافع مجلس النواب عن حقوق الشعب وليس عن عضو في البرلمان.

وتوجه الأهلي بخطاب لوزير الداخلية، محذرا إياه من أن رئيس الزمالك "يلعب بالنار في وقت تحتاج فيه البلاد للتكاتف وليس للتنافر"، مشيرا إلى أن ما يقوم به منصور قد يؤدي إلى فتنة في الشارع المصري.