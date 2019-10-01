في الدوحة.. الهلال يكتسح السد القطري ويقترب من نهائي أبطال آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح الهلال السعودي مضيفه السد القطري برباعية مقابل هدف وحيد، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

فعلى أرضية ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، تقدم السد عبر مهاجم الهلال الفرنسي، بافاتيمبي غوميز، عند الدقيقة 16>

وسجل الهلال هدف التعادل عبر غوميز عند الدقيقة 34، قبل أن تحدث نقطة التحول في اللقاء بطرد عبد الكريم حسن من جانب السد، ليضيف الضيوف الهدف الثاني عبر علي البليهي عند الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، عزز الهلال تقدمه بالهدف الثالث عبر غوميز، عند الدقيقة 60، قبل أن يختتم الزعيم أهدافه بالهدف الرابع عند الدقيقة 67 عبر المخضرم محمد الشلهوب.

وبهذه النتيجة، اقترب الهلال بشكل كبير من التأهل للنهائي بينما يحتاج السد لما يشبه المعجزة بالإياب، إذ يجب أن يفوز بفارق 4 أهداف أو بفارق 3 أهداف مع تسجيل أكثر من 5 أهداف.