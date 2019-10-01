جوزيه مورينيو في مدينة جدة السعودية.. فما السبب؟

بعد الصافرة.. من سيكون المدرب "الدائم" لليونايتد بعد مورينيو

غوارديولا يحقق فوزه العاشر على مورينيو في تاريخ مواجهاتهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ألقى المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، محاضرة في مدينة جدة السعودية، الثلاثاء، بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عبد العزيز بن تركي الفيصل.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، صورا للمحاضرة التي ألقاها مورينيو، حول "الجانب الفني من كرة القدم" في جدة.

وأشارت الهيئة إلى أن رئيسها وعددا من المدربين السعوديين والمهتمين كانوا من بين الحضور، دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل.

ولا يدرب مورينيو أي فريق منذ إقالته من تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2018 بعد موسمين قضاهما مع الفريق الإنجليزي.