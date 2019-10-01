دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت تغريدة للاتحاد السعودي لكرة القدم تساؤلات وتعليقات بعض مُشجعي نادي الهلال قبيل لقائه المُنتظر الليلة مع منافسه السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقبل ساعات من المباراة كتب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أمنياتنا لفريق الهلال بالتوفيق هذا المساء"، مرفقا التغريدة بوسمي "#دوري_أبطال_آسيا #الوطن_معكم".

التغريدة أعادت قطاع من جمهور الهلال إلى ما كتبه اللاعب السعودي ونجم النادي السابق، ياسر القحطاني، قبل نحو 5 سنوات، عندما كتب في حسابه عبر تويتر: "كلمه في خاطري وماقدرت أخليها.. وكل إنسان حر في فهم المعنى.. أقسم بالله إن الهلال فريق سعودي.. وسلامتكم".

ورأى مُشعجو الهلال في الطريقة التي صاغ بها حساب اتحاد كرة القدم السعودي تغريدته اختلافا وتناقضًا لا يشبه طريقة تعليقه على مُباراة السد القطري والنصر السعودي التي لُعبت في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، عندما كتب "أمنياتنا لممثل الوطن (النصر)"، بينما اكتفى بكتابة "أمنياتنا للهلال".

وعلق أحد المُشجعين، قائلا: "هناك ممثل للوطن وهُناك ممثل لنفسه هذا هو الوضع بالنسبة للإتحاد السعودي لكرة القدم.. قالها ياسر القحطاني ذات يوم أقسم بالله ان الهلال فريق سعودي".

وللمواجهات بين الهلال السعودي والسد القطري تاريخ طويل في البطولة الآسيوية، فقد لعب الفريقان 9 مباريات منذ اعتماد النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا، حصد فيها الهلال 4 انتصارات، في حين فاز السد مرتين، وحدث التعادل في 3 مناسبات.

وفي 2015، كانت آخر مواجهات بين الهلال والسد في بطولة دوري أبطال آسيا، فاز فيها الأول بهدف نظيف، قبل أن يفوز الهلال في الإياب بهدفين مقابل هدف وحيد.

وعلى ذات الوتيرة، اعتبر آخرون أن تغريدات الاتحاد السعودي تأتي على "حسب الميول"، وبالتالي "تتغير المفردات"، على حد تعبيرهم.