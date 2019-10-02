أول تعليق من لاعب السد القطري بعد طرده في مباراة الهلال السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق لاعب السد القطري، عبد الكريم حسن، الأربعاء، على طرده أمام الهلال السعودي، مقدما اعتذاره لزملائه وللجماهير.

وقال حسن في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اقدم اعتذاري الى زملائي اللاعبين والجهاز الفني والاداري و الجماهير التي حضرت الى الملعب.. اعتذر للجميع عما بدر مني من غير قصد او تعمد خلال المباراة".

وأكد لاعب نادي السد أنه يتقبل قرار الجهازين الفني والإداري للفريق، دون أن يكشف عن القرار، مشيرا إلى أنه كان سببا في خسارة فريقه.

وكان قد تعرض حسن لحالة طرد في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، أمام الهلال بعد اعتراضه على حكم المباراة بطريقة مبالغ بها.

وكان قد خسر السد المباراة برباعية مقابل هدف وحيد، ليضع "الزعيم" السعودي قدما في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية.