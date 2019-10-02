تركي آل الشيخ يثير تفاعلا بصورة لأمير قطر بعد فوز الهلال على السد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تفاعلا بعد نشره صورة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، عقب انتهاء مباراة الهلال السعودي مع السد القطري والتي أقيمت في العاصمة القطرية، الدوحة.

ويظهر في الصورة التي نشرها آل الشيخ أمير قطر واقفا واضعا إلى جانبها الرقم 4 في إشارة إلى نتيجة المباراة التي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد للسد القطري.

وبهذه النتيجة، اقترب الهلال بشكل كبير من التأهل للنهائي بينما يحتاج السد لما يشبه المعجزة بالإياب، إذ يجب أن يفوز بفارق 4 أهداف أو بفارق 3 أهداف مع تسجيل أكثر من 5 أهداف.

ونالت الصورة أكثر من 17 ألف تفاعل بعد اقل من 24 ساعة على نشرها، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التعليقات التي وردت: