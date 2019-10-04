لأول مرة.. منتخب السعودية سيتوجه إلى رام الله لمواجهة نظيره الفلسطيني

بعد الصافرة.. لماذا ابتعدت الأندية السعودية عن عرش آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الخميس، أنه وتلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم سيزور المنتخب السعودي الأول مدينة رام الله لملاقاة المنتخب الفلسطيني ضمن دورة التصفيات الآسيوية، وذلك لأول مرة.

جاء ذلك في بيان للاتحاد نشره على صفحته الرسمية بتويتر: "استجابة لطلب الاشقاء في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء 15 أكتوبر على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين".

ونقل بيان الاتحاد على لسان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قوله إن ذلك "يأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة، وحرصا ألا يحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى والتزاما بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) للعب المباريات حسب الجدول المقرر، وتحقيقا لتساوي الفرص بين المنتخبين.."