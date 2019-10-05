ليفربول يخطف فوزا "قاتلا" من ليستر سيتي ويغرد في الصدارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف ليفربول فوزا قاتلا من ضيفه ليستر سيتي، السبت، بعد أن تفوق عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فعلى أرضية ملعب "أنفيلد" تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة 40 عبر السنغالي ساديو ماني، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لليفربول.

وفي الشوط الثاني، تعادل الضيوف عبر جيمس ماديسون، عند الدقيقة 80، قبل أن يخطف جيمس ميلنر هدف الفوز لأصحاب الأرض عند الدقيقة 93، من علامة الجزاء وتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد، لصالح "الريدز".

وبهذا الانتصار واصل ليفربول سلسلة انتصاراته الثمانية، دون أن يخسر أي نقطة خلال الموسم الحالي، ليصل للنقطة 24، متفوقا على أقرب ملاحقيه، مانشستر سيتي بفارق 8 نقاط، مع مباراة أقل للأخير.

من جانبه، تجمد رصيد ليستر عند النقطة 14 محافظا على مركزه الثالث مؤقتا، إذ يمكن أن يخطف كل من أرسنال أو ويستهام يونايتد هذا المركز في حال فوزهما الأحد.