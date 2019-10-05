رد فعل الشيخة موزا وحضن أمير قطر لمعتز برشم بعد الذهبية يبرز بتويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للشيخة موزا المسند والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد وزوجة "الأمير الوالد" حمد بن خليفة، خلال مسابقات بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة القطرية، الدوحة.

وظهر في مقاطع الفيديو ردة فعل الشيخة موزا بعد أن حقق الاعب القطري معتز برشم الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الطويل رافعة علم قطر.

وبرزت أيضا لقطات تظهر حضور "الأمير الوالد" لفعاليات البطولة في استاد خليفة الدولي إلى جانب الشيخة موزا، وفقا لما نشره الشيخ خليفة بن حمد شقيق أمير قطر، على صفحته الرسمية بتويتر.

وتداول نشطاء أيضا احتفاء الشيخ تميم بن حمد بفوز برشم، في حين كتب وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن تغريدة قال فيها: " ألف مبروك لبطلنا معتز برشم فوزه بالميدالية الذهبية في الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى التي تحتضنها الدوحة فخورون بهذا الانجاز القطري".