تصرف حكم مصري مع احتفال "سبايدر مان" يثير ضجة على تويتر

نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت طريقة تعامل حكم مباراة طلائع الجيش وبيراميدز، مع احتفال اللاعب كريم طارق بهدفه مرتديا قناع "سبايدر مان" جدلا واستغرابا كبيرا في الأوساط المصرية.

فبعد أن سجل طارق هدفا في مرمى بيراميدز ارتدى قناع "سبايدر مان"، على طريقة اللاعب الغابوني، بيير إيمريك أوباميانغ، لتكون هذه الاحتفالية الأولى من نوعها في تاريخ الدوري المصري الممتاز.

أغضب احتفال لاعب طلائع الجيش، حكم المباراة الذي توجه نحو اللاعب مشهرا بطاقة صفراء بوجهه، وملقيا القناع بغضب إلى خارج أرضية الملعب.

أثار تصرف الحكم استغربا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وتباينت التعليقات حول تصرفه، إذ قال الإعلامي عبد الرحمن مجدي: "هو حكم ماتش بيراميدز بمنتهى العصبية خد ماسك سبايدر مان من كريم طارق و رماه برة و اداله إنذار و بطريقة غريبة جداً .. لو القانون بيقول انذار مفيش مشكلة لكن الطريقة دي و ياخده منه و يرميه برة ده ع أساس ايه ؟ احنا في مدرسة ؟ ولا ده ولي أمره ولا ايه؟".

وكتب مغرد آخر تعليقا على تصرف الحكم قائلا: "كريم طارق لاعب الجيش جاب جول فى اخر دقيقة و طلع ماسك سبايدر مان و لبسه و احتفل الحكم راحله شاله ورماه بره و اداه انذار و زق اللاعب .. عايزين تفسير للى عمله الحكم دا لو سمحتم ؟ وهل لو كان لاعب الاهلى او الزمالك او بيراميدز كان حصل معاه كدا؟".

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بين الفريقين ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة السابعة ويبقى خلف الأهلي بفارق نقطتين.