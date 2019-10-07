أزمة جنش ومرتضى منصور.. اللاعب يعتذر ورئيس الزمالك يتمسك به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، وحارس الفريق، محمود عبدالرحيم (جنش)، عن حل الخلاف بينهما بعد أيام قليلة من إعلان الأول عرض الحارس الدولي للبيع.

وظهر الثنائي في مقطع فيديو قال فيه منصور إن جنش مثل أبنائه، أمير وأحمد، وأكد أن الزمالك "أسرة واحدة"، ولا خلافات بين أبناء الفريق والإدارة.

من جانبه، قدم جنش اعتذاره لجماهير الزمالك، وأشار إلى أن حصوله على المستحقات تأخر بسبب تأخر تعديل عقده مع الفريق، ولفت إلى أن رئيس الزمالك وعده بالبقاء في صفوف النادي لفترة طويلة.

وكان قد طالب الحارس الدولي بمستحقاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أشعل أزمة بينه وبين أمير مرتضى منصور، وذلك بعد إصابة الأول خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 مع منتخب مصر.

وقدم جنش اعتذاره لجماهير نادي الزمالك، وذلك بعد أن كان قد قال عبر حسابه على إنستغرام: "لماذا لم أحصل على مستحقاتي؟"، وأشار إلى أنه يعشق الفريق.

ويعد جنش من أبناء الزمالك، إذ بدأ باللعب مع الفريق الأول عام 2011، واستمر معه حتى طيلة مسيرته الاحترافية حتى عام 2019، ويبلغ من العمر 32 عاما.