دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – للمرة الأولى، ستحضر مُشجعات كرة القدم الإيرانيات مبارايات اللعبة، الخميس المقبل، عندما يلتقي منتخب بلادهن منافسه الكمبودي ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وقاالت وكالة أنباء إرنا الرسمية، الإثنين، إن المباراة "ستشهد حدثا لافتا، وهو حضور السيدات الإيرانيات للمرة الأولى بعد السماح لهن بذلك، وكان من قبل غير مسموح لهن لبعض الاعتبارات الخاصة"، حسب الوكالة.

ونقلت إرنا عن المدير التنفيذي لتطوير وصيانة الأماكن الرياضية، حسن كريمي، تأكيده اتخاذ التدابير اللازمة لحضور السيدات مباراة إيران وكمبوديا في استاد "آزادي".

وأضاف كريمي، في تصريحات لـ"إرنا"، أن 3500 تذكرة لأربعة أماكن مُخصصة للسيدات قد تم بيعها، وأنه "من الممكن زيادة العدد أيضًا".

وأشارت "إرنا" إلى أن الإيرانيات مسموح لهن بحضور مباريات فرق الرجال، في كرة الطائرة وكرة السلة، بعكس الحظر الذي كان مفروضًا عليهن بشأن حضور مباريات كرة القدم.

وفي وقت سابق، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، إن طهران أكدت اعتزامها السماح للنساء بحضور المباراة، ورأى ذلك "أمرًا مهمًا جدًا لم يحدث منذ 40 عامًا" في إيران.

تصريحات إنفانتينو جاءت بعد تصاعد الانتقادات ضد إيران بعد واقعة انتحار الفتاة الزرقاء أو المُشجعة الإيرانية سحر خدياري في 11 سبتمبر/أيلول، اعتراضًا على اعتقالها جراء حضورها مباراة.

وحسب منظمة العفو الدولية، واجهت خدياري قبل انتحارها اتهامات بـ"ارتكاب خطيئة علنية، وعدم ارتداء الحجاب"، عقب القبض عليها مُتنكرة في زي رجل لدى محاولتها حضور مباراة فريقها المفضل "استقلال طهران" في مارس/ آذار الماضي.