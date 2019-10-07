دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، جوعان بن حمد آل ثاني، عن عدد الجماهير التي حضرت بطولة العالم لألعاب القوى التي أسدل الستار عنها في الدوحة مؤخرا.

وقال شقيق أمير قطر في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "قرابة ربع مليون متفرج احتضنتهم مدرجات استاد خليفة الدولي خلال منافسات النسخة الـ17 من بطولة العالم لألعاب القوى".

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية القطرية قائلا: "تدفقُ الجماهير قلَب واجهات الصحف الرياضية العالمية من عناوين التشكيك إلى عناوين الاندهاش والإعجاب".

شكك بعض المغردين بالرقم الذي تحدث عنه شقيق أمير قطر، إذ رأى عدد منهم أن نسبة الحضور كانت أقل بكثير مما كشف عنه رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

وكانت قد نشرت CNN تقريرا كشف تدني نسبة الحضور في مدرجات بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة، والذي تضمن صورا للمدرجات الخاوية خلال هذه البطولة.

وأصدرت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة بيانا أكدت فيه انخفاض نسبة الحضور في هذه البطولة، قبل أن تظهر بعض المجموعات من الجماهير لاحقا، وقد قال أحد أفراد هذه المجموعات لـCNN إنه لم يعلم بحضوره المنافسات إلا قبل مدة وجيزة من الحدث.