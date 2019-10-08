"ورحمة أمي بحبك".. سيلفي من باسم يوسف مع صلاح عند منحه جائزة رجل العام

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— منحت مجلة "جي كيو" الأمريكية اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، جائزة رجل العام في حفل أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإعلامي الساخر باسم يوسف وقف على منصة تتويج صلاح، وقدمه على طريقته الساخرة قبيل حصوله على الجائزة.

وعرض باسم يوسف صورًا لصلاح بجسد مفتول كان قد نشرها في حساباته على الشبكات الاجتماعية. وقال الإعلامي الساخر مُتهكمًا: "هذا ليس ما يبدو عليه الرجل المصري، ولكن هكذا يبدو الرجل المصري".

يوسف واصل مداعباته الساخرة على هامش الحفل، وقال مُخاطبًا صلاح: "حبيب قلبي يا صلاح، ورحمة أمي بحبك".. والتقط الاثنان صورًا مليئة بالطرافة والعفوية.

Mohamed Salah is cracking up while ChebKhaled is brining down the house Posted by Bassem Youssef on Tuesday, October 8, 2019

وحضر الحفل العديد من نجوم الفن المصري، مثل يسرا وآسر ياسين وشيرين رضا ومينا مسعود، إضافة إلى الكاتبة ياسين الخطيب.

كان باسم يوسف قد غادر مصر في نوفمبر/تشرين الثاني بعد ضجة تلت سخريته عبر برنامجه "البرنامج" من المسؤولين المصريين في 2013، وتوجه إلى أبوظبي. وبعدها صدر حكم بتغريمه 100 مليون جنيه مصري والشركة المنتجة للبرنامج، قبل أن تلغيه محكمة جنح مصرية في مارس/آذار 2018.

ومنذ ذلك الحين، يمضي باسم يوسف حياته مُتنقلا بين عدة عواصم خارج الشرق الأوسط، حيث يقدم عروضًا ساخرة.