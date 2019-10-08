دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على الأنباء التي تحدثت عن تعطل تقنية الفيديو المساعد للحكم في مباراة النصر والفتح، بسبب قيام أحد العاملين بفصل الأسلاك الخاصة بالتقنية لشحن هاتفه، نافيا صحتها.

وقال الاتحاد السعودي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "إشارة إلى ما تم تداوله إعلاميا حول تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباراة الفتح والنصر ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب قيام أحد العاملين في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بفصل أسلاك توصيلة الكهرباء لشحن هاتفه".

وأضاف الاتحاد في بيانه قائلا: "يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم صحة ما تم تداوله متمنيا من وسائل الإعلام التواصل عبر النافذة الإعلامية المخصصة لتلقي الاستفسارات والأسئلة في الموقع الرسمي للاتحاد لتقديم المواد الإعلامية الصحيحة".

وتداول عدد من المغردين والإعلاميين السعوديين عبر موقع تويتر، أنباء حول قيام أحد العمال بفصل الأسلاك الخاصة بالتقنية من أجل شحن هاتفه خلال مباراة النصر والفتح، ما أدى لغضب عدد من جماهير "العالمي".