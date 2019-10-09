ميسي يكشف اللحظة التي فكر فيها بالرحيل عن برشلونة

بعد الصافرة.. ميسي والأرجنتين الحل في "الانفصال"؟

بعد الصافرة.. من هما ميسي ورونالدو النسخة العربية ولماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف اللاعب الأرجنتيني لنادي برشلونة، ليونيل ميسي، عن السنة التي فكر فيها بالرحيل عن الفريق الكتالوني.

وقال ميسي في حوار أجراه مع "RAC1" إنه كان يفكر بالرحيل عن الفريق الكتالوني عامي 2013 و2014 وذلك بعد اتهامه ووالده بالتهرب الضريبي.

وقال اللاعب الأرجنتيني: "لقد شعرت بوقت من الأوقات بالتعب بسبب الظروف المحيطة"، وأضاف ميسي قائلا إنه فكر بالرحيل عن برشلونة.

وتابع البرغوث الأرجنتيني قائلا: "أفضل ما في الأمر حينها أن الأطفال كانوا صغارا ولم يعلموا بما يجري، في تلك الفترة فكرت بالرحيل، ليس لأنني أردت الرحيل عن برشلونة ولكن بسبب ما كان يجري في ذلك الحين".

وكان قد اتهم ميسي ووالده بالتهرب الضريبي وعدم دفع 3.1 مليون يورو من الضرائب وقد حكم عليه بالسجن 21 شهرا قبل أن يتوقف تنفيذ الحكم.