مرتضى منصور يهاجم محمد صلاح بسبب باسم يوسف وأبوتريكة و"شعر صدره"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري وعضو مجلس النواب، هجوما على اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بسبب ظهوره في صور مع الإعلامي الساخر باسم يوسف ونجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبوتريكة.

وكان باسم يوسف نشر، عبر حسابه على فيسبوك الثلاثاء الماضي، صور سلفي مع محمد صلاح من حفل لمجلة GQ في أبوظبي، التي منحت صلاح لقب جائزة "رجل العام" في الشرق الأوسط، بينما كان يوسف مقدما في الحفل.

وقال مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الزمالك اليوم" على قناة "الحدث اليوم" المصرية: "لماذا تلتقط صور سيلفي مع باسم يوسف الذي أهان مصر وجيش مصر؟ لماذا تتصور مع أبوتريكة الإرهابي؟ لماذا تستفزنا؟". وأضاف: "حلقت شعر صدرك ويوجا وتحملنا هذا القرف، إلا باسم يوسف وأبوتريكة".

واتهم منصور صلاح بأنه أصبح مغرورا، قائلا بالعامية المصرية: "محمد صلاح المنفوخ"، كما ادعى أنه طرد أهل قريته في مصر عندما حاولوا مصافحته قبل صلاة العيد والتقاط صور معه. وقال منصور إن صلاح "رفض الانضمام للمنتخب ويطالب بغرفة مستقلة وحراسة وطائرة خاصة".

وأضاف منصور: "من أعطاك الشعبية ومن صنعك هي مصر وليس ليفربول، لا يجب أن تنسى أنك فلاح بسيط من قرية بسيطة من مركز بسيون، مصر التي صنعتك وهي التي ستعود إليها".