نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم، والتي وصلت إلى الأراضي الفلسطينية، لخوض مباراة مع المنتخب الفلسطيني، ضمن التصفيات الآسيوية لبطولة كأس العالم 2022.

والتقى عباس برئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، الذي شكره على حفاوة الاستقبال وتسهيل دخول البعثة إلى الأراضي الفلسطينية، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للاتحاد السعودي عبر موقع تويتر.

من جانبه، رحب الرئيس الفلسطيني بالمنتخب السعودي معربا عن سعادته بوصول بعثة "الأخضر" إلى الأراضي الفلسطينية، وفقا للاتحاد السعودي.

وأهدى أبو مازن رئيس الاتحاد السعودي درعا تذكاريا في حين قدم له الأخير قميص المنتخب السعودي كهدية تذكارية من المملكة.

وكان قد توجه المنتخب السعودي إلى الأردن قبل أن يصل إلى الأراضي الفلسطينية، في وقت سابق الأحد.

وسيواجه الأخضر نظيره الفلسطيني، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المونديالية، على أرضية ملعب فيصل الحسيني في منطقة الرام التابعة لمدينة القدس.