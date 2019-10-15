كلاهما في ليفربول.. شبيه محمد صلاح: الفارق الوحيد بيننا هو الراتب

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن شبيه اللاعب المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، إذ تبين أنه عامل مصري في النادي.

وكتب فيفا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، نقلا عن لسان شبيه صلاح: "أنا ومو صلاح من مصر، لدينا نفس الشعر، نفس الطول وكلانا نعمل في ليفربول ... الفارق الوحيد هو الراتب!""، على حد تعبيره.

ثم أضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم في نفس التغريدة قائلا: "إن ذهبتم يوماً إلى ليفربول ألقوا التحية على محمود أحمد شبيه الفرعون المصري الذي يعمل في الأنفيلد".

وكان قد ظهر شبيه لمحمد صلاح في مصر عام 2018 وأثار ضجة كبيرة، حتى قابله اللاعب المصري والتقط صورة معه.

يذكر أن "مو" انتقل إلى ليفربول عام 2017 قادما من نادي روما الإيطالي، وتألق في صفوف "الريدز" وحصد معهم لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمه الأول مع الفريق وفاز بلقب الهداف لنسختين متتاليتين.