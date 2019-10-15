تركي آل الشيخ يسحب قضاياه ضد الأهلي ويحذر: "محدش يتكلم بلساني"

بعد الصافرة.. شروط نجاح أكاديمية تركي آل الشيخ في السعودية

بعد الصافرة.. تركي آل الشيخ والأهلي.. من المسؤول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الثلاثاء، عن سحب جميع القضايا المقدمة ضد النادي الأهلي المصري، مطالبا بعدم الزج باسمه "في أي حوار".

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، الثلاثاء: "قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري... دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه في نفس المنشور قائلا: "أطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار (محدش يتكلم باسم تركي آل الشيخ... أنا ليا لسان وبعرف أتكلم)... عفا الله عما سلف".

قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري... دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من... Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Monday, October 14, 2019

وكان قد أعلن آل الشيخ، الإثنين، سحب جميع القضايا التي رفعها على من أساء له في مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة... لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي... وعفا الله عما سلف ... والمسامح كريم".

وكان قد تولى رئيس هيئة الترفيه، الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، قبل أن تشتعل خلافات مع إدارة النادي وتطلق الجماهير هتافات مسيئة ضده في المدرجات.

واشترى آل الشيخ نادي الأسيوطي وغير اسمه ليصبح بيراميدز، ونافس الأهلي والزمالك على لقب الدوري الموسم الماضي، قبل أن يبيع حصته بالنادي ويخرج تماما من الرياضة المصرية.