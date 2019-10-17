الأهلي المصري: لن نخوض أي مباراة في الدوري قبل إقامة لقاء الزمالك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن النادي الأهلي المصري، رفض لعب الفريق الأول لكرة القدم في الدوري المصري، قبل إقامة مباراة نادي الزمالك والتي تم تأجيلها، لأسباب أمنية، حسبما ورد في قرار الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال مجلس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، في بيانه الصادر، الخميس، أن "النادي الأهلي يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية، وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الإفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي، بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة".

وأضاف البيان، المنشور في حساب النادي الرسمي على تويتر، "كانت كفاءة الأمن المصري دامغة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة، لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل؛ لدواع أمنية، خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير، وهو الملعب الذي كان شاهدًا ولايزال على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير".

وأعلن المجلس رفضه خوض أي مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها، وأن يحقق الموعد الجديد للمباراة "كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية".

جاء البيان بعد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب تلقيه خطاب تأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها، السبت المقبل.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن تأجيل مباراة القمة في الدوري المصري بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك، لدواع أمنية.