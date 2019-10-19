الأهلي يكشف حقيقة تلقيه عرضا من مانشستر يونايتد لضم محمد الشناوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف النادي الأهلي المصري عن حقيقة تلقيه عرضا لانضمام حارسه محمد الشناوي، إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، نافيا تلقيه عرضا من الفريق الإنجليزي.

وأعلن النادي عبر أحد البرامج التي تبث عبر قناته الرسمية عدم تلقيه عرضا من نادي مانشستر يونايتد لانضمام الشناوي إلى صفوفه.

وطالب الأهلي حارسه بالتركيز على تدريبات الفريق ليكون جاهزا للمباريات والاستحقاقات القادمة التي سيخوضها الفريق الأحمر.

وكانت قد نشرت وسائل إعلام مصرية عدة أنباء عن نية "الشياطين الحمر" ضم الحارس الأول لمنتخب مصر، قبل أن يكشف الأهلي عدم تلقيها عروضا لضم حارسه الأساسي.