متظاهر لبناني يستفز مشجعي برشلونة ويثير تفاعلا على تويتر

نشر السبت ، 19 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون صورة لمراهق لبناني، يرفع لافتة "استفز" بها محبي برشلونة، خلال الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ الخميس.

ويظهر المراهق في الصورة وهو يرفع لافتة كُتب عليها: "مطالبنا: إسقاط النظام، تأمين فرص عمل، مانولاس (لاعب روما)، وأوريجي (لاعب ليفربول)".

واستفز المراهق جماهير برشلونة، كونه ذكر لاعب روما الإيطالي، اليوناني كوستاس مانولاس، الذي سجل الهدف الثالث لفريقه والذي أقصى من خلاله برشلونة من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2018.

ولا يمكن لـCNN التأكد من صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل

أما ديفوك أوريجي، فهو اللاعب البلجيكي لليفربول، والذي سجل الهدف الرابع الذي أقصى الفريق الكتالوني من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 2019.

ويشهد لبنان احتجاجات حاشدة منذ الخميس يطالب من خلالها المتظاهرون بإسقاط النظام ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد بشقيها التشريعي والتنفيذي.

فيما يلي بعض التغريدات: