محمد صلاح خارج قائمة ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد.. فما السبب؟

نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2019

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

محمد صلاح يكشف لـCNN معلومات شخصية قد لم تكن تعرفها من قبل

ما هي رسالة يورغن كلوب إلى محمد صلاح وزملائه بالموسم الجديد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت قائمة ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد في "كلاسيكو إنجلترا" غياب اللاعب المصري لـ"الريدز" محمد صلاح، والذي كان قد تعرض لإصابة في مباراة ليستر سيتي الأخيرة قبل التوقف الدولي.

وأعلن ليفربول عن قائمته لمواجهة اليونايتد، وقد شهدت القائمة غياب الصلاح عن التشكيلة الأساسية والاحتياطية لمباراة اليونايتد.

وأشار المدرب الألماني، يورغن كلوب، في تصريحات سابقة إلى صلاح وأليسون يبدوان أفضل مما كانا عليه سابقا، دون أن يؤكد أو ينفي غيابهما عن القمة.

ويلتقي ليفربول بغريمه التقليدي، الأحد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب "أولد ترافورد".