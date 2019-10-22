دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد آل سعود، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الهلال والسد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ونشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "رئيس الإتحاد الآسيوي الموقر :- ما يفعله حكامك تجاه الأندية السعودية والهلال تحديدًا تحت مرأى بصرك هو أمر كارثي ولا يندرج بأي حال من الأحوال تحت الأخطاء التحكيمية الوارد حدوثها في المباريات".

وأضاف الأمير السعودي في التغريدة نفسها قائلا: " أما قراركم بعدم استخدام تقنية ال var فهذا أمر يؤكد ما هو مؤكد بالنسبة لنا! (تراها مصخت)".

وأعاد رئيس نادي الهلال سابقا نشر تغريدة تضمنت لقطة للاعب السد وهو يقوم بلمس الكرة بيده وأرفقها بعلامات تعجب، بسبب منح اللاعب بطاقة صفراء فقط.

وكان قد وصل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا برغم الخسارة من الفريق القطري برباعية مقابل هدفين، إذ كان قد تغلب عليه ذهابا برباعية مقابل هدف وحيد.