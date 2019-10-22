دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أفشل الهلال السعودي "ريمونتادا" السد القطري، رغم الخسارة بأربعة أهداف مقابل هدفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليبلغ نهائي البطولة للمرة الأولى منذ عام 2017.

وشهدت أرضية ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية، الرياض، مباراة "تاريخية"، إذ تقدم الهلال عند الدقيقة 13 عبر سالم الدوسري، قبل أن يتعادل السد بعد ذلك بـ4 دقائق عبر أكرم عفيف.

ولم ينتظر الفريق القطري طويلا بعد هدف عفيف، حتى أضاف الهدف الثاني عبر الكوري تاي هي نام، عند الدقيقة 19، قبل أن يسجل حسن الهيدوس، الهدف الثالث للفريق القطري عند الدقيقة 20.

ومع اقتراب السد من تسجيل الهدف الذي سيعيد المواجهة لنقطة الصفر، تمكن الهلال من خطف هدف ثمين عبر الفرنسي بافاتيمبي غوميز، عند الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف للسد مقابل هدفين للهلال.

وفي الشوط الثاني، بقيت النتيجة على حالها حتى الوقت بدل الضائع، حين أعاد الفريق القطري الروح للمباراة بتسجيل هدف رابع عبر خوخي بوعلام، وكان قريبا من تسجيل هدف التأهل في الثواني القاتلة، لكن محمد المعيوف أنقذ الهلال وضمن له بطاقة التأهل للنهائي الحلم.

وانتهت المباراة برباعية مقابل هدفين، لصالح السد، لكن الهلال كان قد فاز ذهابا برباعية مقابل هدف وحيد في العاصمة القطرية الدوحة، ليكون ممثل غرب آسيا في النهائي.

وسينتظر الهلال الفائز من مباراة غوانغزو الصيني وأوراوا رديز الياباني، في نهائي شرق القارة، ليخوض ضده المباراة النهائية للبطولة.