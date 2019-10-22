محمد صلاح في مظاهرات لبنان.. تداول صورة لشبيهه ومحتجون يهتفون باسمه

نشر الثلاثاء ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2019

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون صورة تُظهر شبيه اللاعب المصري محمد صلاح وهو يشارك في مظاهرات لبنان، كما نشر بعض المغردين مقطع فيديو يُظهر هتاف المتظاهرين باسم "مو".

ونشر أحد المغردين صورة لشبيه صلاح وهو يشارك في مظاهرات لبنان، بالإضافة إلى صورة أخرى لشبيه اللاعب البرازيلي لنادي بايرن ميونخ، فيليبي كوتينيو.

وعلق المغرد على الصورة قائلا: "كوتينيو ومحمد صلاح في المظاهرة"، على حد تعبيره.

ونشر أحد الحسابات المصرية على تويتر، مقطع فيديو يُظهر هتاف المتظاهرين باسم لاعب ليفربول.

ولا يمكن لـCNN التأكد من صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل

وكان صلاح قد عبر عن تعاطفه مع اللبنانيين عند اندلاع الحرائق في مناطق عدة من لبنان، وقال عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "كامل تعاطفي مع الأشقاء في لبنان ودعواتي أن يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر"، على حد تعبيره.

ويستعد اللاعب المصري لخوض مباراة فريقه، ليفربول، أمام نادي جينك البلجيكي، إذ ظهر صلاح في تدريبات فريقه للمرة الأولى منذ إصابته أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.