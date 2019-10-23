دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر احتفال الأمير السعودي الوليد بن طلال من مدرجات ملعب جامعة الملك سعود، بتأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا بعد المباراة "التاريخية" التي لعبها أمام السد القطري في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء.

ونشر عدد من المغردين مقطع فيديو أظهر تفاعلا وفرحة عارمة من الأمير الوليد بن طلال، والمعروف بحبه وتشجيعه للهلال، بعد أن أطلق الحكم صافرة نهائية المباراة.

وشارك الأمير السعودي الجماهير الهلالية فرحتها بالتأهل وأخذ يتبادل العناق مع من كانوا يجلسون في المقاعد التي كانت أمام مقعده في مدرجات الملعب.

وبعد نهاية المباراة، هنأ الوليد بن طلال النادي السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا: "مبروك لجمهور وإدارة ولاعبي الهلال التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا وبالتوفيق في الجولة النهائية".

وتضمنت تغريدة الأمير السعودي مقطع فيديو يُظهر تفاعله مع جميع الأهداف التي سجلها الهلال في مرمى السد في إياب نصف نهائي البطولة الآسيوية.

يذكر أن "الزعيم" السعودي كان قد حسم تأهله للنهائي بعد أن تغلب على السد ذهابا برباعية مقابل هدف وحيد وخسر منه إيابا بنتيجة 4-2، ليبلغ المباراة النهائية.