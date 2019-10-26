نشر السبت ، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2019

رياض محرز.. هل يجب أن يرحل عن مانشستر سيتي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت مراوغة اللاعب المصري، محمود حسن تريزيجيه، للاعب مانشستر سيتي، الفرنسي بنجامين ميندي، في مباراة السيتي وأستون فيلا، السبت، تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي المباراة التي يستضيف بها المواطنون أستون فيلا، قام تريزيجيه بمراوغة مميزة للمدافع الفرنسي للسيتي وقدم مستوى مميزا طيلة دقائق الشوط الأول.

مراوغة اللاعب المصري أثارت تفاعلا على تويتر إذ تداول مغردون صورة للمراوغة وكتبوا فوقها جملة "تريزجيه باشا"، وقال آخرون "مر من هنا".

ويخوض اللاعب المصري أول مباراة له ضد السيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انضمامه إلى صفوف أستون فيلا مطلع الموسم الجاري.

ويعتبر تريزيجيه من أفضل لاعبي الكرة المصرية حاليا، وهو أحد 3 محترفين مصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب محمد صلاح وأحمد المحمدي.