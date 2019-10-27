أول تعليق من مدرب ليفربول على تجدد إصابة محمد صلاح

نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2019

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

محمد صلاح يكشف لـCNN معلومات شخصية قد لم تكن تعرفها من قبل

ما هي رسالة يورغن كلوب إلى محمد صلاح وزملائه بالموسم الجديد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدلى مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب، بأول تعليق حول إصابة لاعبه المصري، محمد صلاح، أمام توتنهام هوتسبرز الأحد.

وقال كلوب إن صلاح تعرض لإصابة في الكاحل، وأشار إلى أنه يعتقد أنها "ليست كبيرة"، على حد تعبيره.

وغادر اللاعب المصري أرضية الملعب عند الدقيقة 84 من لقاء فريقه أمام توتنهام، وذلك بعد أن سجل هدف الفوز لليفربول من علامة الجزاء.

وكان قد تعرض صلاح لإصابة في الكاحل في مباراة ليستر سيتي، قبل التوقف الدولي ما أبعده عن الملاعب لـ3 أسابيع تقريبا قبل أن يعود أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.